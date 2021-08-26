So is(s)t Deutschland (Teil 6)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.08.2021: So is(s)t Deutschland (Teil 6)
42 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12
Frührentner Werner Dachs hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, ein Leben in Altersarmut zu führen. Der 63-Jährige muss mit rund 300 Euro im Monat auskommen. Dirk Hoffmann stattet Werner einen Besuch ab und spricht mit ihm über seine schwierige Situation.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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