Thema u. a.: DIY Vintage-Wohnzimmer aus Paletten
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.08.2021: Thema u. a.: DIY Vintage-Wohnzimmer aus Paletten
Folge vom 31.08.2021
Handwerker-Profi Tommos nächstes Projekt ist für ihn persönlich eine Premiere und daher eine ganz besondere Herausforderung: Er soll ein komplettes Wohnzimmer nur aus Paletten bauen. Zusammen mit Assistentin Theresa nimmt er die Challenge an.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins