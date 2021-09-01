Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.09.2021: Thema u. a.: DIY Dachzelt
Folge vom 01.09.2021
Campen ist derzeit so angesagt wie nie: Günstig und ohne an einen festen Standort gebunden Urlaub zu machen, erfreut sich größter Beliebtheit. Dabei ist eine der trendigsten Varianten das Auto-Dachzelt. Allerdings sind fertige Dachzelte teuer in der Anschaffung, die günstigsten Modelle gibt es ab 1.500 Euro. Grund genug für Bastler Nikolai und seinen Kumpel Kilian, eine Do-it-Yourself-Version eines Dachzelts zu basteln.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
