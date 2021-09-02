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Abenteuer Leben täglich

3 Köche, 3 Gerichte: Pommes

Kabel EinsFolge vom 02.09.2021
3 Köche, 3 Gerichte: Pommes

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.09.2021: 3 Köche, 3 Gerichte: Pommes

42 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 12

Die Deutschen lieben Pommes mit Ketchup und Mayo. Dass es aber noch viele weitere leckere Varianten der frittierten Kartoffel gibt, beweisen die "Abenteuer Leben"-Köche: Achim, Semi und Meo stellen ihre besten Pommes-Rezepte vor. Dabei trifft deftig auf Asia und raffiniert - welche Version kann überzeugen? Und: Carport-Bausatz aus dem Baumarkt

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