Thema u. a.: 3 Köche, 3 Gerichte: PommesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: 3 Köche, 3 Gerichte: Pommes
42 Min.Ab 12
Die Deutschen lieben Pommes mit Ketchup und Mayo. Dass es aber noch viele weitere leckere Varianten der frittierten Kartoffel gibt, beweisen die "Abenteuer Leben"-Köche: Achim, Semi und Meo stellen ihre besten Pommes-Rezepte vor. Dabei trifft deftig auf Asia und raffiniert - welche Version kann überzeugen? Und: Carport-Bausatz aus dem Baumarkt
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins