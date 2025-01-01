Thema u. a.: Pimp my kitchen - neue Küche für kleines GeldJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld
42 Min.Ab 12
Derzeit liegen Folien und Sprays, um im Alleingang die eigene Küche aufzupimpen, voll im Trend. Doch bekommt man so wirklich ein schönes Ergebnis für zuhause hin? Handwerker Kenny und Reporterin Julia zeigen, wie man mit wenig Geld einen schönen Effekt erzielt.
