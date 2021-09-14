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Abenteuer Leben täglich

DIY Fire Pit

Kabel EinsFolge vom 14.09.2021
DIY Fire Pit

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.09.2021: DIY Fire Pit

42 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12

In den USA sind Fire Pits im Garten derzeit voll im Trend. Auch Stefan und Alex Scheerers möchten gemütlich mit Freunden und Familie rund ums Lagerfeuer sitzen, weshalb Vater und Sohn kurzerhand eine Feuerstelle komplett selbstbauen wollen. Das Material holen sie aus dem Baumarkt. Ob dem Duo das Vorhaben gelingt?

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