Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.09.2021: DIY Fire Pit
42 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12
In den USA sind Fire Pits im Garten derzeit voll im Trend. Auch Stefan und Alex Scheerers möchten gemütlich mit Freunden und Familie rund ums Lagerfeuer sitzen, weshalb Vater und Sohn kurzerhand eine Feuerstelle komplett selbstbauen wollen. Das Material holen sie aus dem Baumarkt. Ob dem Duo das Vorhaben gelingt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins