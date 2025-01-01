Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: DIY Sternemenü
42 Min.Ab 12
Kann man zuhause in nur 90 Minuten und mit Supermarkt-Zutaten ein Sternegericht zaubern? Die beiden Tester Chrissi und Alex stellen sich dieser Herausforderung. Auf ihrer Speisekarte: "Filet in Serrano mit Granatapfelsoße und Sesam-Kartoffelpüree". Profikoch Eik Landfermann gibt Tipps und probiert das Gericht der beiden am Ende. Ob sie ihn überzeugen können? Und wie viel Gourmet steckt am Ende wirklich drin? Und: Der Mann, von dem man nur die Hände kennt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins