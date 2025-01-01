Grillen wie ein Ami: Patrick Ryans USA TrendfoodJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Grillen wie ein Ami: Patrick Ryans USA Trendfood
42 Min.Ab 12
Grillexperte Patrick Ryan hat die Finger immer am BBQ-Puls und weiß, was gerade in Amerika angesagt ist: Ob Cuban Sandwich, Korean Popcorn Chicken, Mexikanisches Streefood und Südstaaten Waffeln mit Hühnchen - der Profi verrät, wie die Snacks zuhause gelingen. Und: Flott gekocht - Kassler.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins