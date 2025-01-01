Thema u. a.: Unbekannte Leckerbissen von der FleischthekeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
43 Min.Ab 12
Es muss nicht immer Schnitzel, Kotelett oder Hähnchenbrust sein, denn an der Fleischtheke gibt es viel mehr zu entdecken: Profikoch Andreas Hülsmann zeigt drei schnelle und einfache Gerichte mit unbekannten oder aus der Mode gekommenen Fleischteilen. Und: Duschköpfe im Test
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins