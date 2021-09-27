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Abenteuer Leben täglich

Hot im Pott - US-Klassiker - Ruhrpott Style

Kabel EinsFolge vom 27.09.2021
Hot im Pott - US-Klassiker - Ruhrpott Style

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.09.2021: Hot im Pott - US-Klassiker - Ruhrpott Style

42 Min.Folge vom 27.09.2021Ab 12

Heute beweist Ruhrpottgriller David erneut, dass nicht nur die Amerikaner Burger und Co. zuzubereiten wissen: Diesmal stehen auf dem Plan des Foodexperten drei BBQ-Schwergewichte, die in Amerika voll im Trend liegen: Pulled Pork Spaghetti, Beef Ribs und Alabama Chicken. Und: Tapezieren - aber richtig / GoG Schokokuchen mit Sauerkraut

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