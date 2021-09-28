Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.09.2021: Streetfood-Check Berlin
42 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 12
In der Streetfood-Szene von Berlin vereint sich die Kulinarik der ganzen Welt. Chefkoch Achim Müller und Kollege Henry Borchardt wissen das. Heute testen die beiden begeistert die Streetfood-Trends von französischen Crêpes über polnische Piroggen und deutsche Kaffeesorten bis hin zur Neuinterpretation des türkischen Döners. Und: Top 6 So grillt die Welt
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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