Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

5 Minuten-Hacks im Test

Kabel EinsFolge vom 01.10.2021
5 Minuten-Hacks im Test

5 Minuten-Hacks im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.10.2021: 5 Minuten-Hacks im Test

41 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 12

Ein komplettes Gericht in nur fünf Minuten zubereiten - klappt das wirklich? Ja, glaubt man den viralen Netz-Clips. "Abenteuer Leben"-Reporterin Julia testet die leckersten Food-Hacks aus dem Internet. Halten die Videos, was sie versprechen? Diesmal im Test: Cola-Hühnchen, Ofenkäse-Turm, Sushi-Spieß und Ramen-Auflauf.

Alle verfügbaren Folgen