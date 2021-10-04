Thema u. a.: Fritteusen im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.10.2021: Thema u. a.: Fritteusen im Test
42 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 12
Klassische Fritteusen haben sich mittlerweile zu kleinen Multitalenten weiterentwickelt und haben noch viel mehr drauf - Fritteusen müssen heute auf Knopfdruck zahlreiche Lebensmittel zubereiten können. Aber braucht man das oder reicht auch eine ganz einfache Fritteuse? Und welche Fritteuse ist die beste? Die Schwestern Marleen und Sarah testen vier Fritteusen und liefern die Antworten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins