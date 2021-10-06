Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.10.2021: 3 Köche 3 Gerichte: Gulasch
42 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 12
Diesmal präsentieren die "Abenteuer Leben"-Köche Semi Hassine, Achim Müller und Pratina Kross ihre besten und neu interpretierten Gulasch-Rezepte: Wildgulasch trifft Asia-Gulasch trifft Filet-Gulasch Stroganoff. Und: HuG Sweets
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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