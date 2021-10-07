Kampf der Kulturen: Maultaschen - Russland vs. DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.10.2021: Kampf der Kulturen: Maultaschen - Russland vs. Deutschland
43 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12
Koch Patrick ist überzeugt: An seine traditionellen Maultaschen kommt nichts ran. Doch Viktoria ist sich sicher - die einzig wahren Teigtaschen kommen aus Russland. Sie tritt im Duell gegen Patrick mit der russischen Variante "Wareniki" an. Welche Variante überzeugt am Ende die Jury? Und: Hipper Honig aus der Stadt
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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