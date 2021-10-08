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Abenteuer Leben täglich

Pizza mal anders

Kabel EinsFolge vom 08.10.2021
Pizza mal anders

Pizza mal andersJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.10.2021: Pizza mal anders

44 Min.Folge vom 08.10.2021Ab 12

Was passiert, wenn man das herkömmliche Pizza-Konzept komplett auf den Kopf stellt? Die Tester Sabrina und Tobi haben das herausgefunden. Sie testen die verrücktesten Hacks und Gadgets rund um den italienischen Klassiker. Und: Die Handyretter - PC-Werkstatt

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