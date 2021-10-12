Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.10.2021: Streit am Gartenzaun
42 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 12
Der Gedanke, dass man mit der Gestaltung seines eigenen Hauses und Gartens freie Hand hat, liegt nahe - doch es gibt Regeln, an die sich jeder Grundstücksbesitzer halten muss. Welche sind das?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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