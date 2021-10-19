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Abenteuer Leben täglich

Nationenkampf - Frikadelle vs. Köfte

Kabel EinsFolge vom 19.10.2021
Nationenkampf - Frikadelle vs. Köfte

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.10.2021: Nationenkampf - Frikadelle vs. Köfte

42 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 12

Die Köche Semi Hassine und Gerald Kortmann treten im Koch-Duell gegeneinander an. Auf dem Speiseplan stehen klassische deutsche Frikadellen und eine tunesische Variante leckerer Köfte. Welches Gericht wird am Ende das Rennen für sich entscheiden?

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