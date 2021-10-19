Nationenkampf - Frikadelle vs. KöfteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.10.2021: Nationenkampf - Frikadelle vs. Köfte
42 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 12
Die Köche Semi Hassine und Gerald Kortmann treten im Koch-Duell gegeneinander an. Auf dem Speiseplan stehen klassische deutsche Frikadellen und eine tunesische Variante leckerer Köfte. Welches Gericht wird am Ende das Rennen für sich entscheiden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins