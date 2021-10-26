Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.10.2021: Berliner Büffelmozzarella
43 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Wer sagt, dass echter Büffelmozzarella immer aus Italien kommen muss? Ein Italiener aus Berlin stellt mitten in der Hauptstadt die beliebte Käse-Delikatesse her. Doch wie schafft es Marcello Calenda, dass Qualität und Preis bei ihm stimmen? "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs hat das herausgefunden.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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