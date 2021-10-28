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Abenteuer Leben täglich

Auf Schnäppchenjagd mit Ramschkönig Walzer

Kabel EinsFolge vom 28.10.2021
Auf Schnäppchenjagd mit Ramschkönig Walzer

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.10.2021: Auf Schnäppchenjagd mit Ramschkönig Walzer

43 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 12

Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet die Aktionswaren-Messe iaw in Köln endlich wieder ihre Pforten. Unter den Fachbesuchern befindet sich auch Alex Walzer. Er hat es mit seinem "Rambazambamarkt" in Bad Gandersheim zu nationaler Bekanntheit gebracht. Der selbsternannte Ramschkönig hat einen langen Einkaufszettel. "Abenteuer Leben" hat ihn beim Einkaufen begleitet; zudem verrät Alex seine bestbewährten Verhandlungstricks. Und: Comeback des Bubbletea-Hypes

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