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Abenteuer Leben täglich

Halloween mal anders

Kabel EinsFolge vom 29.10.2021
Halloween mal anders

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.10.2021: Halloween mal anders

43 Min.Folge vom 29.10.2021Ab 12

Halloween - das Fest des Grauens steht vor der Tür. Passend zum Anlass stellt Feli passende Gerichte dazu vor: Ob Hexen-Hot Dogs, schwarze Spinnen-Pizza oder Panna Cotta-Monsteraugen - die leckeren Rezepte sind ideal für das perfekte Grusel-Menü. Und: Alpenzauber & Südtiroler Schmankerl

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