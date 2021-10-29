Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.10.2021: Halloween mal anders
43 Min.Folge vom 29.10.2021Ab 12
Halloween - das Fest des Grauens steht vor der Tür. Passend zum Anlass stellt Feli passende Gerichte dazu vor: Ob Hexen-Hot Dogs, schwarze Spinnen-Pizza oder Panna Cotta-Monsteraugen - die leckeren Rezepte sind ideal für das perfekte Grusel-Menü. Und: Alpenzauber & Südtiroler Schmankerl
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins