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Abenteuer Leben täglich

Sidycheck Instagram Wraps

Kabel EinsFolge vom 09.11.2021
Sidycheck Instagram Wraps

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.11.2021: Sidycheck Instagram Wraps

42 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 12

Auf Instagram gibt es jede Menge Fotos und Videos von Food-Bloggern. Diesmal hat Sidy den #wraps mal genauer unter die Lupe genommen. Dabei holt er sich Rezeptunterstützung von der Food-Bloggerin Bianca Zapatka. Sie weiß genau, wie der perfekte Wrap-Teig gelingt und kennt noch so einige andere Zubereitungstricks.

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