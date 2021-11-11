Thema u. a.: Indoor-Grills im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.11.2021: Thema u. a.: Indoor-Grills im Test
43 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12
Grillen ist in Deutschland Volkssport! An kalten Tagen kann man auch mit Indoor-Grills leckere Röstaromen in seinen vier Wände bringen. Die Hobby-Griller Christian Klapthor und Stefanie Burmeister testen verschiedene Indoor-Grills, zeigen deren Vor- und Nachteile und checken, womit man am leckersten Steak, Würstchen und Co grillen kann. Und: JKNK Cordon Bleu 2021
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins