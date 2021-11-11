Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Indoor-Grills im Test

Kabel EinsFolge vom 11.11.2021
Thema u. a.: Indoor-Grills im Test

Thema u. a.: Indoor-Grills im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.11.2021: Thema u. a.: Indoor-Grills im Test

43 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12

Grillen ist in Deutschland Volkssport! An kalten Tagen kann man auch mit Indoor-Grills leckere Röstaromen in seinen vier Wände bringen. Die Hobby-Griller Christian Klapthor und Stefanie Burmeister testen verschiedene Indoor-Grills, zeigen deren Vor- und Nachteile und checken, womit man am leckersten Steak, Würstchen und Co grillen kann. Und: JKNK Cordon Bleu 2021

Alle verfügbaren Folgen