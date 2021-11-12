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Abenteuer Leben täglich

Top X Schweizer Wurstspezialitäten

Kabel EinsFolge vom 12.11.2021
Top X Schweizer Wurstspezialitäten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.11.2021: Top X Schweizer Wurstspezialitäten

42 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12

Es geht um die Wurst, die besonders gute Bratwurst der Schweizer Metzgerfamilie Wetter: Gehaltvolle Gin-Tonic-Bratwurst, milde Milch-Eis-Flocken-Bratwurst oder Nachtisch-Schoki-Bratwurst sind verrückte Kreationen des Appenzeller Metzgers, die man unbedingt probieren sollte. "Abenteuer Leben" war vor Ort.

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