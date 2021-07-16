Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.07.2021: DIY Pool Marke Eigenbau
42 Min.Folge vom 16.07.2021Ab 12
Wie wäre es mit einem eigenen Pool im Garten? Schön groß, möglichst stylisch und nicht zu teuer. Das geht tatsächlich. "Abenteuer Leben" zeigt, wie das Vorhaben gelingt und man sich den Traum vom kühlen Nass in einfachen Schritten erfüllen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins