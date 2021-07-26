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Abenteuer Leben täglich

Grill-Mythen

Kabel EinsFolge vom 26.07.2021
Grill-Mythen

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.07.2021: Grill-Mythen

43 Min.Folge vom 26.07.2021Ab 12

"Abenteuer Leben" deckt Grill-Mythen auf: Axel und Markus aus Wetter an der Ruhr testen die beliebtesten Grill-Hacks auf ihren Wahrheitsgehalt. Wie oft sollte man ein Steak wenden? Welche Gewürze machen das Fleisch besonders schmackhaft? Und: Das teuerste Eis Deutschlands

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