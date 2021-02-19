Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.02.2021: Die besten Burger der Welt
42 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12
BBQ-Experte Patrick Ryan ist auf der Suche nach den besten Burgern der Welt. Dafür schaut er sich auf der "World Food Championship" in Dallas, Texas, um. Dort küren die besten Burger-Griller der Welt ihren persönlichen Sieger. Wer wird das sein? Und: Ostklassiker-Tour mit Achim und Georg
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins