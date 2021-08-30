Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.08.2021: Das beste Bier Deutschlands
42 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Im Schwarzwald befindet sich eine kleine Privatbrauerei, die ein ganz besonderes Bier herstellt. Mit über 600 Auszeichnungen weltweit kann sich das Unternehmen immer wieder gegen die großen Namen durchsetzen. Was ist das Geheimnis hinter diesem Bier? Dirk Hoffmann hat das herausgefunden.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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