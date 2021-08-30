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Abenteuer Leben täglich

Das beste Bier Deutschlands

Kabel EinsFolge vom 30.08.2021
Das beste Bier Deutschlands

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 30.08.2021: Das beste Bier Deutschlands

42 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12

Im Schwarzwald befindet sich eine kleine Privatbrauerei, die ein ganz besonderes Bier herstellt. Mit über 600 Auszeichnungen weltweit kann sich das Unternehmen immer wieder gegen die großen Namen durchsetzen. Was ist das Geheimnis hinter diesem Bier? Dirk Hoffmann hat das herausgefunden.

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