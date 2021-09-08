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Abenteuer Leben täglich

Do it yourself - Holzterrasse

Kabel EinsFolge vom 08.09.2021
Do it yourself - Holzterrasse

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.09.2021: Do it yourself - Holzterrasse

41 Min.Folge vom 08.09.2021Ab 12

Saschas alte Steinterrasse soll verschwinden und modernen neuen Holzdielen weichen. Gemeinsam mit DiY-Experte Tommo möchte er das Projekt in Angriff nehmen und so viel wie möglich selbst gestalten. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die 30 qm große Fläche ist mit Betonplatten ausgelegt und sieht ziemlich heruntergekommen aus. Können die beiden Männer Saschas Traum trotzdem in die Tat umsetzen?

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