Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.10.2021: Smarte Alltagshelfer
43 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 12
Ein sich selbst gießender Blumentopf, eine schlaue Trinkflasche und ein Fitnesscenter im Taschenformat: Nadine Etzel und Mergim Muja testen smarte Produkte, die den Alltag erleichtern sollen und laut Hersteller echte Problemlöser sind. Doch stimmt das wirklich?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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