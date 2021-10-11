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Abenteuer Leben täglich

Smarte Alltagshelfer

Kabel EinsFolge vom 11.10.2021
Smarte Alltagshelfer

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.10.2021: Smarte Alltagshelfer

43 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 12

Ein sich selbst gießender Blumentopf, eine schlaue Trinkflasche und ein Fitnesscenter im Taschenformat: Nadine Etzel und Mergim Muja testen smarte Produkte, die den Alltag erleichtern sollen und laut Hersteller echte Problemlöser sind. Doch stimmt das wirklich?

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