Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Sparfuchs - Amazon Europa

Kabel EinsFolge vom 22.10.2021
Sparfuchs - Amazon Europa

Sparfuchs - Amazon EuropaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.10.2021: Sparfuchs - Amazon Europa

43 Min.Folge vom 22.10.2021Ab 12

Onlineshopping-Gigant Amazon unterbietet sich selbst. Denn in jedem Land, in dem der Konzern einen eigenen Standort hat, gelten andere Preise. Wo gibt es die besten Schnäppchen? Und wie funktioniert der Versand nach Deutschland? Sparfuchs Daniel Güldner hat es getestet.

Alle verfügbaren Folgen