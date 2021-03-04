Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

So motzt du Supermarkt-Lasagne auf

Kabel Eins
Folge vom 04.03.2021
So motzt du Supermarkt-Lasagne auf

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.03.2021: So motzt du Supermarkt-Lasagne auf

45 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 12

Schmeckt Lasagne aus dem Supermarkt? Und ist die aus der Tiefkühltruhe oder dem Frischeregal besser? Pizzabäcker und Koch Toni sowie Konditorin und Köchin Lisa wollen das herausfinden. Dabei unterziehen sie die Produkte einem Geschmackstest und geben zudem einfache Tipps, wie man die Lasagne mit kleinen Tricks zu einem tollen Essen verwandelt. Und: JKNK Schweinebraten

