Folge vom 04.03.2021: So motzt du Supermarkt-Lasagne auf
Folge vom 04.03.2021
Schmeckt Lasagne aus dem Supermarkt? Und ist die aus der Tiefkühltruhe oder dem Frischeregal besser? Pizzabäcker und Koch Toni sowie Konditorin und Köchin Lisa wollen das herausfinden. Dabei unterziehen sie die Produkte einem Geschmackstest und geben zudem einfache Tipps, wie man die Lasagne mit kleinen Tricks zu einem tollen Essen verwandelt. Und: JKNK Schweinebraten
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
