Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Billig-Laubbläser im Test

Kabel EinsFolge vom 03.11.2021
Billig-Laubbläser im Test

Billig-Laubbläser im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.11.2021: Billig-Laubbläser im Test

42 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12

Mit großen Geräten macht Gartenarbeit so richtig Laune: "Abenteuer Leben" testet mit Experte Lothar Langehegermann ein billiges Laubblassaug-Kombigerät. Lothar checkt das Versprechen und Handling bis zum Spaßfaktor und der Lautstärke. Wie schneidet das Gerät wohl ab?

Alle verfügbaren Folgen