Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.11.2021: Thema u. a.: Billig-Laubbläser im Test
42 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12
Mit großen Geräten macht Gartenarbeit so richtig Laune: "Abenteuer Leben" testet mit Experte Lothar Langehegermann ein billiges Laubblassaug-Kombigerät. Lothar checkt das Versprechen und Handling bis zum Spaßfaktor und der Lautstärke. Wie schneidet das Gerät wohl ab?
