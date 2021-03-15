Die besten Messer-ScharfmacherJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.03.2021: Die besten Messer-Scharfmacher
44 Min.Folge vom 15.03.2021Ab 12
Was tun, wenn das Lieblingsmesser stumpf geworden ist? Chefköchin Lilly Schumann testet verschiedene Schärfmethoden: Ist ein Schleifstein das Maß aller Dinge oder sind die neuesten Gadgets auf dem Markt noch besser? Und: Top 5 Speck Aperitivo / Echtzeitkochen Käsekuchen
