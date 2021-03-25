Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Waffling - Kochen mit dem Waffeleisen

Kabel Eins
Folge vom 25.03.2021
Waffling - Kochen mit dem Waffeleisen

Waffling - Kochen mit dem WaffeleisenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.03.2021: Waffling - Kochen mit dem Waffeleisen

44 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12

Bei Waffeln denkt man automatisch an zuckersüße Gebäckstücke. Dass diese aber nicht zwangsläufig süß sein müssen, behaupten zahlreiche Kochbücher und Kochvideos aus dem Internet. Die Tester Chrissi und Alex haben die Rezepte nachgekocht: Wie gut schmecken herzhafte oder deftige Varianten wie gewaffelter French Toast mit Schokofüllung oder gewaffelter Lachs mit Spargel? Und: Internet Hype "Feta" / JKNK Fischstäbchen mit Kartoffelsalat

