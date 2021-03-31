Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.03.2021: Das Ostern-mal-anders-Menü
44 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12
Lammbraten - der kommt an Ostern in der Regel auf den Tisch. Die Multimedia-Köchin Felicitas Then präsentiert heute die etwas anderen Gerichte für die Festtage: Fast Food, das sich schnell zubereiten lässt und dabei auch noch zum Reinbeißen aussieht. Und: Backen in geil
