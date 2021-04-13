Alles sicher versteckt! Die perfekten DIY-GeheimversteckeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.04.2021: Alles sicher versteckt! Die perfekten DIY-Geheimverstecke
Folge vom 13.04.2021
"Abenteuer Leben"-DIY-Experte Thompson Plonner baut eine Top 5 Auswahl an weiteren perfekten Geheimverstecken: Im Abwasserrohr, in einer Steckdose, oder unter dem Holzboden - Thompson findet für jede Art von Wertsachen das ideale Versteck. Mit an seiner Seite: der Einbruchs-Experte Hammed Khamis. Und: Echtzeitkochen Linsensuppe
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
