Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.05.2021: Das Quäntchen mehr Geschmack - American Fastfood
42 Min.Folge vom 07.05.2021Ab 12
Chefköchin Lilly Schuhmann betreibt selbst ein Edelrestaurant in München. Für "Abenteuer Leben" nimmt sie sich drei American Fastfood-Gerichte vor, die sie mit ganz einfachen Tricks aufpeppen möchte. Doch wie gelingen Burger, Chicken Wings und Co. am besten? Und: Illusion Cakes
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
