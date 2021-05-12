Die Top 5 Problemlöser-Gadgets für MännerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.05.2021: Die Top 5 Problemlöser-Gadgets für Männer
42 Min.Folge vom 12.05.2021Ab 12
Kein Platz im Kühlschrank, verdreckte Böden oder kaputte Klamotten - alles angeblich kein Problem, wenn man die richtigen Gadgets besitzt. Doch wie schneidet das Problemlöser-Equipment im Test ab?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins