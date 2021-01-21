Verrückte Steak-Tricks - Lecker CheckerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.01.2021: Verrückte Steak-Tricks - Lecker Checker
43 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12
Steak in der Pfanne oder auf dem Grill kann jeder. Wie wäre es stattdessen mit einem saftigen Rib-Eye-Steak aus dem Geschirrspüler? Ja, das soll wirklich funktionieren. Aber schmeckt es auch? "Abenteuer Leben"-Moderatorin Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann probieren es aus. Und: TK-Perlen: Hackbällchen
