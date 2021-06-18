Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ärger im Hotel: Was Gäste nervt – und welche Rechte sie haben

Urlaub im Hotel - da bleibt der Ärger leider nicht immer aus. Sei es, weil Gäste oder Zimmernachbarn sich danebenbenehmen oder das Hotel zu wünschen übriglässt. "Abenteuer Leben" zeigt, welche die häufigsten Gründe für Beschwerden sind und welche Rechte man als Hotelgast hat. Und: Top 5 Dinge, die die Welt braucht - Food

