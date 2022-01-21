Eine Abenteuerreise durch die „echte“ Schweiz mit Felicitas Then.Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.01.2022: Eine Abenteuerreise durch die „echte“ Schweiz mit Felicitas Then.
42 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12
Käse, Fondue und Schokolade. Dafür sind die Schweizer jedem bekannt. Doch um was handelt es sich bei diesen interessanten Food-Namen? Und: Wintergrillen mit Kürbis!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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