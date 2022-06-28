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Abenteuer Leben täglich

Alles Banane in Puerto Rico

Kabel EinsFolge vom 28.06.2022
Alles Banane in Puerto Rico

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.06.2022: Alles Banane in Puerto Rico

42 Min.Folge vom 28.06.2022Ab 12

Was für uns Deutsche die Kartoffel ist, ist auf Puerto Rico die Kochbanane, die überall auf der Insel wächst. Das berühmteste Gericht der Insel ist Mofongo, eine Art Kloß aus der Kochbanane. "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs macht sich auf die Suche nach dem besten Mofongo-Rezept der Insel und lernt, wie man Kochbanane auf karibische Art richtig zubereitet.

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