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Abenteuer Leben täglich

Achim Müller on Tour: Streetfood in Buenos Aires

Kabel EinsFolge vom 12.07.2022
Achim Müller on Tour: Streetfood in Buenos Aires

Achim Müller on Tour: Streetfood in Buenos AiresJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.07.2022: Achim Müller on Tour: Streetfood in Buenos Aires

43 Min.Folge vom 12.07.2022Ab 12

Empanadas, Choripan und Asado - für "Abenteuer Leben" testet Chefkoch Achim Müller das Streetfood der südamerikanischen Metropole Buenos Aires. Argentinien ist bekannt für saftige und zarte Steaks. Und auch die Straßenbuden bietet ganz viel gegrilltes Fleisch an. Doch wie gut ist das Imbiss-Food wirklich?

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