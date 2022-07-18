Backduell: Ciabatta vs. WeißbrotJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.07.2022: Backduell: Ciabatta vs. Weißbrot
43 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 12
Nach dem Baguette ist das Ciabatta das beliebteste ausländische Brot in Deutschland. Doch was ist der Unterschied zwischen den beiden Sorten? Während der Hamburger Promi-Bäcker Jochen Gaues ein original französisches Baguette herstellt, zeigt Angelo Navarro, wie das italienische Ciabatta zubereitet wird. Und: Upcycling Grill
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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