Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.07.2022: Strandregeln weltweit
43 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12
Viele Urlauber zieht es ans Meer. Doch was viele nicht wissen: Einige Länder oder auch nur einzelne Gemeinden haben ihre eigenen Strandgesetze, die nicht nur richtig teuer werden, sondern einen auch ins Gefängnis bringen können. Sandburg bauen, Muscheln sammeln - das kann einem richtig viel Ärger einhandeln. "Abenteuer Leben" hat die wichtigsten Strandgesetze zusammengetragen. Und: Top X Desserts aus 3 Zutaten: Kekse
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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