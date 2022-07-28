Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.07.2022: Mamas Leibgerichte
42 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Semi Hassine zeigt diesmal, wie man gesunde, schnelle und leckere Leibgerichte wie Frikadellen, Rösti und Obstsalat einmal ganz anders zaubern kann. Und: Deutschlands größtes Campingparadies: Die Grav-Insel in Wesel
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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