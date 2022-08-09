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Abenteuer Leben täglich

Küchengadgets und Tiefkühlgericht im Test!

Kabel EinsFolge vom 09.08.2022
Küchengadgets und Tiefkühlgericht im Test!

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.08.2022: Küchengadgets und Tiefkühlgericht im Test!

43 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 12

In dieser Folge geht es kulinarisch zu! Das Tiefkühlmenü „Schlemmerfilet à la Bordelaise“ gehört zu den Lieblingsmahlzeiten der Deutschen. Aber: bei den Franzosen ist „à la Bordelaise“ eine Rotweinsauce, die traditionellerweise zu Fleisch gegessen wird. Außerdem: Was taugen schnelle Fertigmischungen für Desserts? Und: unterwegs mit dem Zoll am Flughafen.

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